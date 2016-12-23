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10:34 (мск), источник: ИА REGNUM

Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах

Эксперты и рядовые жители Приморского края озвучили свои вопросы и просьбы к президенту страны.

Источник: AP 2016

В Приморском крае и у обычных жителей, и у представителей экспертного сообщества за уходящий год скопился ряд вопросов, которые бы они хотели задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе пресс-конференции. Людей волнуют проблемы градообразующих предприятий и моногородов, многодетных и инвалидов, колоссальную обеспокоенность вызывают решения крайздрава, а также департамента труда и соцзащиты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вопрос скорее риторический, как сделать так, чтобы все принимаемые им решения исполнялись на местах? Действительно, в последнее время многое делается как для Дальнего Востока, так и для всей страны, а уже на местах всё это глохнет, находится тысяча причин, чтобы их не исполнять», — обозначила председатель Приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева.

По словам многодетной мамы, у неё также есть две просьбы к Владимиру Путину. Первая: принять единый федеральный закон о социальной поддержке многодетных с перечнем льгот финансируемых из федерального бюджета, чтобы субъекты за свой счёт смогли их расширить. Вторая: всему Дальнему Востоку нужна федеральная программа по софинансированию строительства инфраструктуры к земельным участкам многодетных.

Жительнице Владивостока, маме двоих детей Наталье Алексеевой интересно, знает ли президент об обстановке на «Радиоприборе» и градообразующих предприятиях Приморского края, в особенности тех, что расположены в моногородах. Главу государства женщина попросила бы о помощи в проблемной ситуации.

Отец девочки-диабетика, руководитель АНО «Благое дело» Геннадий Антропов спросил бы Владимира Путина, когда будет комплексная проверка департамента труда и социальной защиты Приморского края, а также департамента здравоохранения Приморского края.

«У нас, куда ни плюнь, везде проблемы в здравоохранении, они колоссальные просто. У меня такое ощущение, что они с одного места в другое дыры затыкают и всё, работы никакой нет, — заметил отец ребёнка-диабетика. — Департамент труда и социальной защиты пишет, что у нас 54 меры социальной поддержки, но когда начинаешь в них вникать, получается, чтобы получить 200 рублей, надо собрать документы на 500. Вопросов очень много. Я не могу это официально заявлять, но я знаю, что если проверить досконально оба департамента, многие сядут».

У ведущего политолога Приморского края Натальи Коломейцевой вопросов к президенту не нашлось, однако она бы хотела пожелать Владимиру Владимировичу терпения и сил в 2017 году, который будет наполнен политическими событиями.

«Мне всё понятно: и общемировой политический контекст понятен, теперь уже можно говорить — стабильно тяжёлый. И внутригосударственный, отягощённый экономическими сложностями, борьбой с коррупцией, решением текущих проблем. Для экспертного политологического сообщества нет белых пятен, где мы бы не обладали достаточной информацией. Есть вопросы, дилеммы, но на них ответить и разрешить их способно только время», — добавила Наталья Коломейцева.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная пресс-конференция президента РФ должна была состояться накануне, 22 декабря, однако Владимир Путин решил лично принять участие в церемонии прощания с погибшим в Анкаре послом РФ в Турции Андреем Карловым, поэтому мероприятие было перенесено на 23 декабря.

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