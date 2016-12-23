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10:28 (мск), источник: ЮГА.ру

В Выселковском районе экс-главу сельского поселения осудили за превышение полномочий

Бывшую главу Новобейсугского сельского поселения Выселковского района Светлану Дулину осудили за превышение полномочий.

Источник: ЮГА.ру

Женщина заключила муниципальный контракт с директором ООО «ИДС» — подрядчик должен был выполнить проектно-изыскательские работы по распределительному газопроводу. Сумма контракта составила 495 тыс. рублей. В дальнейшем подписали акт выполненных работ, однако условия контракта не были выполнены, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на три года с таким же испытательным сроком. Ее на три года лишили права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. По факту причиненного ущерба в отношении директора ООО «ИДС» Петра Сигакова в Выселковском районном суде рассматривается уголовное дело.

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