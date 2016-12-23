В Выселковском районе экс-главу сельского поселения осудили за превышение полномочий
Бывшую главу Новобейсугского сельского поселения Выселковского района Светлану Дулину осудили за превышение полномочий.
Бывшую главу Новобейсугского сельского поселения Выселковского района Светлану Дулину осудили за превышение полномочий.
Женщина заключила муниципальный контракт с директором ООО «ИДС» — подрядчик должен был выполнить
Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на три года с таким же испытательным сроком. Ее на три года лишили права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. По факту причиненного ущерба в отношении директора ООО «ИДС» Петра Сигакова в Выселковском районном суде рассматривается уголовное дело.