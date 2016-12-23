Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов сменил половину руководителей подразделений администрации за год работы

Одно из первых заявлений Белова в статусе избранного главы администрации касалось возможных кадровых перестановок. В декабре прошлого года он пообещал «не отправлять Андрея Черткова (действующего на тот момент и.о. сити-менеджера) в главы Приокского района, а оставить в мэрии». Однако именно Чертков стал первым высокопоставленным чиновником в администрации, который покинул свой пост. Тогда на вопрос о том, самостоятельно ли он принял решение о своем уходе, Чертков ответил, что «всегда принимает решение самостоятельно и что уволить его не так-то просто».

За год работы Сергея Белова состав его заместителей, курирующих различные структурные подразделения администрации, обновился почти на половину: двое из пяти заместителей — экс-замминистра строительства региона Анатолий Молев (строительный блок) и экс-председатель Волго-Вятского банка Сбербанка России Ирина Кудрявцева (экономический блок) были назначены в 2016 году. При этом Сергей Миронов, сменивший в этом году Андрея Черткова на посту первого заместителя сити-менеджера, и Мария Холкина, под чье руководство перешел от Владимира Никонова организационный блок, ранее, при главе администрации Олеге Кондрашове, курировали строительный и социальный блок соответственно.

Социальный блок в 2016 году сменил нескольких руководителей: после Марии Холкиной в феврале 2016 года в качестве и.о. на должность зама по соцвопросам была назначена бывший заместитель Сергея Белова в администрации Приокского района Наталья Смотракова. «С приставкой и.о.» она проработала до мая текущего года, когда Дума Нижнего Новгорода утвердила ее в должности, а уже в сентябре Смотракова была избрана депутатом Заксобрания Нижегородской области, в связи с чем покинула пост.

Должность была вакантна в течение трех месяцев. В декабре 2016 года Сергей Белов назначил и.о. заместителя по соцвопросам экс-министра инвестиций области Наталию Казачкову. Сити-менеджер сообщал, что в ее ведение из блока зама по экономике может перейти комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР). Вопрос о перераспределении полномочий между замами сити-менеджера планируется рассмотреть на одном из первых заседаний Гордумы в 2017 году, тогда же и утвердить Казачкову в качестве заместителя главы администрации.

Из глав районов, также имеющих статус заместителей сити-менеджера, продолжили работу на своих постах назначенные Олегом Кондрашовым Игорь Согин (Нижегородский район), Денис Новиков (Советский район) и Надежда Рожкова (Ленинский район). Михаил Шаров является и.о. главы Канавинского района с лета 2015 года, юридически главой администрации остается Дмитрий Шуров, находящийся под следствием — в отношении него решение суда еще не вынесено.

В 2016 году в четырех из восьми районов Нижнего Новгорода Сергей Белов назначил новых руководителей, трое из которых ранее являлись заместителями глав районов. Так, главой Сормовского района был назначен Дмитрий Сивохин (до этого он был первым замом Белова, когда тот возглавлял приокскую администрацию), главой Автозаводского района — Александр Нагин (первый зам Владимира Солдатенкова до его избрания в Заксобрание Нижегородской области), и.о. главы Московского района — Владимир Кропотин (ранее — заместитель экс-главы данного района Геннадия Зотина). Главой Приокского района Белов назначил начальника управления по благоустройству администрации Нижнего Новгорода Виталия Ковалева.

После ухода Ковалева в Приокский район в администрации Нижнего Новгорода состоялось объединение ранее возглавляемого им управления благоустройства с департаментом по дорожному хозяйству. Руководителем объединенного подразделения стал Андрей Жижин. Осенью 2016 года также были объединены управления административного технического и муниципального контроля (начальник — Иван Соловьев).

За год своей работы Сергей Белов назначил новых руководителей в десяти из 22 структурных подразделений администрации. На пост директора департамента финансов он назначил экс-замминистра финансов Нижегородской области Юрия Мочалкина вместо Светланы Утросиной (занимавшей эту должность с 2002 года), на пост директора департамента градостроительного развития — экс-помощника главы Нижнего Новгорода Аллу Коновницыну вместо Андрея Тарарина, на департамент жилья — экс-министра ЖКХ Нижегородской области Павла Маркова вместо Сергея Синицина, на департамент правового обеспечения — замдиректора данного департамента Елену Евсикову вместо Нины Филипповой, на департамент общественных отношений — экс-директора по развитию ПАО «ВОЛГА Капитал» Даниила Смирнова вместо Сергея Ракова.

Кроме того, в текущем году директором департамента культуры была назначена бывший начальник отдела развития туризма и народных художественных промыслов министерства поддержки предпринимательства Нижегородской области Наталья Суханова вместо Ларисы Моториной, начальником управления делами администрации — экс-начальник управления делами Гордумы Евгений Рыжов вместо Анвяра Хусиянова, начальником управления по безопасности и мобилизационной подготовке — экс-начальник УМВД по Нижнему Новгороду Александр Ильченко вместо Альберта Ульянова, начальником контрольно-ревизионного управления — экс-начальник отдела ревизионной работы министерства здравоохранения Нижегородской области Илья Мошес вместо Сергея Кирсанова.

В 2016 году также сменилось два руководителя департамента транспорта: в феврале 2016 года данный пост покинул Анатолий Гусев, в октябре — Александр Таланин, назначенный вместо Гусева. Сейчас руководителем подразделения является Александр Голофастов. Покинул свой пост директор департамента организационно-кадрового обеспечения Сергей Извольский в связи с избранием зампредседателя избиркома Нижегородской области. Сейчас обязанности директора департамента исполняет Эльвира Габелева.

При Сергее Белове свои посты сохранили назначенные Вадимом Булавиновым Ирина Тарасова (департамент образования) и Галина Гуренко (управление по труду и работе с населением), а также назначенные Олегом Кондрашовым Юрий Щеголев (директор департамента строительства), Ирина Семашко (департамент экономического развития), Леонид Стрельцов (департамент по спорту и молодежной политике), Елена Мишина (комитет внешнеэкономических и межрегиональных связей), Валентина Никулина (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами), Виктор Быков (управление главного архитектора) и Екатерина Трухина (сектор по защите гостайны).

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов в этом году также назначил новых директоров ОАО «Водоканал» и «Теплоэнерго»: Александра Котельникова вместо Владимира Колушова и Александра Прохорчева вместо Александра Попова. Попов стал единственным ушедшим с поста при Белове высокопоставленным руководителем, в отношении деятельности которого сити-менеджер публично выразил свое недовольство. Белов заявлял тогда, что с Александром Поповым у него возникло недопонимание по значимым вопросам деятельности предприятия, поэтому он на правах единственного акционера ОАО был вынужден принять решение об отставке руководителя.

Также сменился руководитель крупнейшего транспортного предприятия Нижнего Новгорода МП «Нижегородпассажиравтотранс». В январе его возглавил Дмитрий Цыганков, сменив Дмитрия Кирсанова.

26 сентября 2016 года Сергей Белов сообщил о грядущем увольнении директора парка Победы Валерия Киселева, так как тот, по словам Белова, «не согласовал свои действия с департаментом культуры при подготовке ко Дню танкиста в парке Победы». Однако уже на следующий день Белов отменил выговор Киселеву, подчеркнув, что в документах, которые ему представили кадровые службы, речь об увольнении не шла. Этому, в частности, предшествовала публичная поддержка Валерия Киселева председателем правления ассоциации общественных объединений ветеранов боевых действий Нижегородской области Игорем Андроновым и председателем НРО «Союза десантников России» Сергеем Патланем.

В 2016 году покинули свои посты руководитель МАУК «Рождественская сторона» Александр Сурин (вместо него был назначен экс-директор арзамасского ФОКа «Звездный» Дмитрий Рьянов) и гендиректор «НижегородгражданНИИпроект» Евгений Усанов (сейчас обязанности директора исполняет Сергей Истомин).

СПРАВКА:

Сергей Белов родился 23 июня 1973 года. В 2004 году окончил ННГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности «Бухгалтер». В 2008 году в том же вузе получил второе высшее образование по специальности «Экономист». С 2003 по 2008 год работал в должности заместителя директора ООО СМФ «Промстрой». В период с 2008 по 2011 год занимал руководящий пост на нижегородском заводе «Профиль». С 2011 года по август 2013 года занимал должность первого заместителя главы администрации Ленинского района. С 2013 года являлся главой Приокского района.