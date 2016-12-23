Власти Прикамья отказались от идеи «культурной революции»
Краевые власти отказались от идеи «культурной революции», избрав для себя другие приоритеты — промышленность и соцсферу.
Краевые власти отказались от идеи «культурной революции», избрав для себя другие приоритеты — промышленность и соцсферу.
Об этом сообщил губернатор Прикамья Виктор Басаргин в интервью, опубликованном в тематическом приложении к газете «Коммерсант-Прикамье» — «Guide Пермский край. События и лица 2016».
«При этом от поддержки культуры краевые власти не отказались: Пермь продолжает удерживать высокий культурный уровень, традиционно оставаясь площадкой проведения таких фестивалей, как, например, международный Дягилевский фестиваль, всероссийский конкурс артистов балета “Арабеск” и многих других. В этом году финансирование на развитие культуры в крае увеличено на 400 млн руб. по сравнению с прошлым. В следующем году планируется увеличить его еще на четверть, до 4 млрд руб.», — подчеркнул губернатор. Он отметил, что Прикамье — многонациональный регион, и «привить» всем жителям
Напомним, предшественник Виктора Басаргина на посту губернатора Олег Чиркунов и его окружение пытались реализовать «культурную революцию» с 2008 года. В это время был открыт музей современного искусства PERMM с первой выставкой «Русское бедное», стартовал фестиваль «Живая Пермь», а потом и более масштабные «Белые ночи», в краевой столице появились первые