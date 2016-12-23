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09:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Прикамья отказались от идеи «культурной революции»

Краевые власти отказались от идеи «культурной революции», избрав для себя другие приоритеты — промышленность и соцсферу.

Об этом сообщил губернатор Прикамья Виктор Басаргин в интервью, опубликованном в тематическом приложении к газете «Коммерсант-Прикамье» — «Guide Пермский край. События и лица 2016».

«При этом от поддержки культуры краевые власти не отказались: Пермь продолжает удерживать высокий культурный уровень, традиционно оставаясь площадкой проведения таких фестивалей, как, например, международный Дягилевский фестиваль, всероссийский конкурс артистов балета “Арабеск” и многих других. В этом году финансирование на развитие культуры в крае увеличено на 400 млн руб. по сравнению с прошлым. В следующем году планируется увеличить его еще на четверть, до 4 млрд руб.», — подчеркнул губернатор. Он отметил, что Прикамье — многонациональный регион, и «привить» всем жителям какую-то единообразную культуру просто невозможно. «Это дело вкуса. Если вспомните, в крае было множество не только сторонников, но и противников “культурной революции” по той причине, что так называемая революция — куда большее “насаждение” конкретной позиции. На мой взгляд, важнее сохранить в регионе мультикультурное пространство, для того чтобы каждый из нас мог выбрать сам, что ему ближе — “красные человечки” или пермские деревянные боги», — резюмировал глава Прикамья.

Напомним, предшественник Виктора Басаргина на посту губернатора Олег Чиркунов и его окружение пытались реализовать «культурную революцию» с 2008 года. В это время был открыт музей современного искусства PERMM с первой выставкой «Русское бедное», стартовал фестиваль «Живая Пермь», а потом и более масштабные «Белые ночи», в краевой столице появились первые арт-объекты (красные человечки, яблоко, «Ворота Прикамья» и т. д.). В 2013 году после скандала с олимпийской выставкой на «Белых ночах» Виктор Басаргин отказался от сотрудничества Маратом Гельманом. После его ухода из Пермского края эксперты заявили о сворачивании «культурной революции».

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