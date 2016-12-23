Легенда хоккея Шастин стал советником Назарова по спорту

Бывший хоккеист, тренер, а теперь член совета директоров ХК «Авангард» рассказал пресс-службе минспорта, как он в должности советника намерен выстраивать отношения с главой региона Виктором Назаровым.

«Новая должность — общественная нагрузка, но я рад, что это назначение произошло. Все мы становимся старше, приобретаем опыт. Надеюсь, мои знания будут полезны для омского региона. В большей степени речь идет о развитии массового спорта и дворового хоккея. Здесь у меня есть свое видение ситуации, есть знания, которыми я могу поделиться, помочь разобраться в ситуациях требующих определенного взгляда, в том числе, со стороны общественности. Почти в каждом районе Омской области у нас есть единомышленники, которые радеют за развитие массового спорта, в частности, хоккея», — рассказал Евгений Шастин.

При этом работа в совете директоров омского хоккейного клуба останется за Шастиным.

«Если говорить о “первых шагах” на посту советника губернатора, то для меня именно это будет главным приоритетом. Я работаю в данном направлении третий сезон. Мне это близко», — добавил Шастин.

Справка:

Евгений Шастин — мастер спорта международного класса по хоккею, заслуженный тренер России. Выступал на позиции форварда за российские, украинские, швейцарские, германские и итальянские клубы. Входит в «Клуб Всеволода Боброва» — для отечественных бомбардиров, забросивших 250 и более шайб (Шастин — 253). В качестве тренера дебютировал в 1998 году. За период его работы в тренерском штабе «Авангард» неоднократно становился призером чемпионата страны по хоккею, в 2004 году — чемпионом России, в 2005 году — обладателем Кубка европейский чемпионов.