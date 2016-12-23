Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
В одном из крупнейших банков РФ обнаружена "дыра" в 37 млрд руб
Мать четырех сыновей использует детей в качестве тренажеров
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Паре, состоящей из "отца и сына", разрешили пожениться
Известная актриса сломала руку, упав перед театром
СМИ: Буланова после развода с мужем закрутила новый роман
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
14События недели в фотографиях
11:37 (мск), источник: Newslab.ru

Названы даты проведения следующего КЭФ

Напомним, в предыдущие годы КЭФ проводился в феврале.

Источник: Reuters

Красноярский экономический форум 2017 года перенесли на два месяца. На днях в Москве состоялось заседание оргкомитета, на котором были утверждены даты его проведения — 20—22 апреля.

Напомним, в предыдущие годы КЭФ проводился в феврале. Однако в 2017 году 27—28 февраля пройдет Международный инвестиционный форум в Сочи, поэтому КЭФ было решено перенести. Вероятным сроком его проведения сначала называли сентябрь, а затем конец апреля.

Помимо утверждения дат проведения форума на оргкомитете обсудили концепцию мероприятия. «Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, руководству Красноярского края и организациям, участвующим в подготовке мероприятия, было поручено проработать архитектуру деловой программы», — говорится на сайте правительства РФ.

Программа форума будет опубликована в январе 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На «Столбах» бродячие собаки преследуют маралёнка с матерью
Путин начал ежегодную пресс-конференцию
Шойгу объявил об освобождении Алеппо
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Глава ЦРУ выступил против ответных кибератак США в адрес России
«МегаФон» купит долю Усманова в Mail.Ru Group
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь