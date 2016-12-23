Названы даты проведения следующего КЭФ

Красноярский экономический форум 2017 года перенесли на два месяца. На днях в Москве состоялось заседание оргкомитета, на котором были утверждены даты его проведения — 20—22 апреля .

Напомним, в предыдущие годы КЭФ проводился в феврале. Однако в 2017 году 27—28 февраля пройдет Международный инвестиционный форум в Сочи, поэтому КЭФ было решено перенести. Вероятным сроком его проведения сначала называли сентябрь, а затем конец апреля.

Помимо утверждения дат проведения форума на оргкомитете обсудили концепцию мероприятия. «Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, руководству Красноярского края и организациям, участвующим в подготовке мероприятия, было поручено проработать архитектуру деловой программы», — говорится на сайте правительства РФ.

Программа форума будет опубликована в январе 2017 года.