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09:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирские депутаты выступили за запрет свободной продажи «Боярышника»

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области разошлись во мнении, где должны продаваться спиртосодержащие средства, но при этом заявляют, что свободная реализация жидкости, в названии которой присутствует слово «боярышник», должна быть запрещена.

Источник: Reuters

Новосибирские парламентарии, комментируя трагедию в Иркутске, разошлись во мнении, где должны продаваться спиртосодержащие средства, но согласились в том, что свободная реализация жидкости, в названии которой присутствует слово «боярышник», должна быть запрещена.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Суворов считает, что надо ввести запрет на торговлю всеми спиртосодержащими жидкостями во всех торговых точках кроме аптечной сети — независимо, косметическое ли это средство или бытовое.

«Демократия в этом вопросе привела к тому, что наши рынки заполнили граждане с сомнительной репутацией, которые разливают продукцию из ядовитого сырья. Раньше, я помню, настойка боярышника называлась аптечным коньяком, слово “боярышник” — магическое для некоторых слоев населения. Малообеспеченные граждане покупают и употребляют такую продукцию. И наказание за эти несколько десятков жизней должно быть очень жестким — те, кто напоили людей ядом, должны получить длительные сроки заключения», — говорит Олег Суворов. По его словам, в этом случае работали нелегалы, но в стране очень много контрафактной водки, которая делается на частных заводах. И это не только потенциальный вред здоровью граждан, но и уход от налогов. Новосибирский парламентарий считает, что, прежде всего, нужно вернуть монополию государства на производство спиртосодержащей продукции. Этим, по мнению Суворова, должны заниматься либо государственные предприятия, либо больше 50% доли акционерного капитала в них должно принадлежать государству.

«Я не говорю, что надо национализировать существующие, форма возвращения этого производства в руки государства может быть разная — и выкуп, и совместная деятельность. Я не за то, чтобы отобрать, поделить — это уже проходили, речь идет о возвращении контроля государству за производством всей спиртосодержащей продукции», — подчеркнул депутат. Член комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения новосибирского Заксобрания Александр Семенюк отметил низкий общий уровень культуры населения, в частности культуры пития.

«Роковая ошибка тех, кто традиционно пил настойку боярышника, а еще в Советском Союзе она выступала дешевым заменителем водки, в том, что они посчитали, что лосьон для наружного применения с включением боярышника является аналогичным. Люди, ведущие нетрезвый образ жизни, несильно разбираются в этих деталях. Поэтому низкая культура употребляющих подобные составы — первый фактор. Второй — желающие на этом нажиться. Оценку их действий должны дать следственные органы, которые уже установили, что в составе был метиловый спирт. Преступников надо привлечь к длительным срокам заключения. Метиловый спирт в лосьонах тоже не должен применяться. Это яд, он даже при наружном употреблении приводит к слепоте, тяжелым осложнениям со стороны внутренних органов. Я как врач говорю: достаточно чтобы через слизистую, через кожные покровы проникло минимальное количество метилового спирта, и произойдет трагедия», — отметил депутат.

Он добавил, что место подобной продукции в зависимости от назначения — не только в аптеке, но и, например, на полке магазина хозяйственных товаров, магазина косметики. «Запрещать, наверное, не надо. Я, правда, не знаю, насколько ценен компонент боярышника в косметическом средстве, традиционно это растение улучшает работу сердца и сосудов. Я думаю, в данной ситуации было лукавство со стороны производителей — соблазнили словом “боярышник”, ввели в заблуждение людей. Я считаю, что должен быть принят комплекс мер. Где продавать такую продукцию, еще надо подумать, а лосьон с названием “боярышник” вообще убрать из продажи», — подчеркнул Александр Семенюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутске по последним данным в результате отравления пострадали 122 человека. Погибли 74 человека, в том числе 43 — в лечебно-профилактических учреждениях. Остальных привезли в бюро судебно-медицинской экспертизы от организаций ритуальных услуг. Расследование уголовного дела по факту массового отравления «Боярышником» продолжается. По последним данным, задержаны 12 человек: индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу опасной жидкости в торговых павильонах и рынках Иркутска, а также в других местах.

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