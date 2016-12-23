Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Секс и возраст: тотемы, табу
Трамп выступил против политики, проводимой его предшественниками
У России отобрали право провести еще одно спортивное соревнование
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Кто стоял за убийством российского посла на самом деле. Мнение
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
В Москве заменят все старые лифты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Генпрокуратуре Украины разрешили обыскать дом Путина – СМИ
В ЕС перебрасывают тысячи танков: СМИ о причинах
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
14События недели в фотографиях
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
10:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Укрепление межнациональных отношений обсудили в Хабаровске

Итоги работы совета по взаимодействию с религиозными объединениями за 2016 год подвели в Хабаровске. На заседании обсудили укрепление межнациональных отношений, а также этнокультурное развитие горожан.

Источник: Reuters

Среди прочего было отмечено, что хабаровские школы и детские сады сейчас посещают 658 детей 17 различных национальностей из семей мигрантов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Дети сограждан, прибывших из-за рубежа, вынужденных переселенцев и мигрантов отправляются в детские сады города в соответствии с положением по укомплектованию. В целях освоения русского языка в рамках образовательной программы с детьми проводятся занятия, оказываются услуги учителей логопедов. Во всех детских садах города функционируют консультационные пункты по вопросам адаптации детей», — рассказала заместитель начальника управления образования администрации Татьяна Леонова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сладкие подарки получат хабаровчане, которые несут службу на Северном Кавказе
Пресс-конференция Путина ставит рекорды еще до своего начала
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
«МегаФон» объявил о планах купить долю Усманова в Mail.Ru Group
Акушерок собрались приравнять к врачам
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Госдума приняла новую систему тарифов на тепло
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь