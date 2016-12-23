Укрепление межнациональных отношений обсудили в Хабаровске

Среди прочего было отмечено, что хабаровские школы и детские сады сейчас посещают 658 детей 17 различных национальностей из семей мигрантов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Дети сограждан, прибывших из-за рубежа, вынужденных переселенцев и мигрантов отправляются в детские сады города в соответствии с положением по укомплектованию. В целях освоения русского языка в рамках образовательной программы с детьми проводятся занятия, оказываются услуги учителей логопедов. Во всех детских садах города функционируют консультационные пункты по вопросам адаптации детей», — рассказала заместитель начальника управления образования администрации Татьяна Леонова.