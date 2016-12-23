Членство в партии «Единая Россия» арестованного в Приморье Сергея Сидоренко приостановлено
Решение принято согласно уставу партии — в связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего
Решение принято согласно уставу партии — в связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего
Владивосток, 23 декабря, PrimaMedia.
Политсовет местного отделения «Единой Россия» Артемовского городского округа приостановил членство в партии бывшего
«Члены политического совета местного отделения “Единой России” Артемовского городского округа в составе 15 человек 22 декабря на внеочередном заседании приняли решение приостановить членство в Партии Сидоренко Сергея Петровича — бывшего
Напомним, что Фрунзенский районный суд Владивостока в среду, 21 декабря, избрал меру пресечения в отношении Сергея Сидоренко в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца в связи с расследованием дела о покушении на мошенничество.
22 декабря губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял отставку Сергея Сидоренко с поста