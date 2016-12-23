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10:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Членство в партии «Единая Россия» арестованного в Приморье Сергея Сидоренко приостановлено

Решение принято согласно уставу партии — в связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 декабря, PrimaMedia.

Политсовет местного отделения «Единой Россия» Артемовского городского округа приостановил членство в партии бывшего вице-губернатора Сергея Сидоренко. Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт приморского отделения партии, решение принято согласно уставу партии.

«Члены политического совета местного отделения “Единой России” Артемовского городского округа в составе 15 человек 22 декабря на внеочередном заседании приняли решение приостановить членство в Партии Сидоренко Сергея Петровича — бывшего вице-губернатора Приморья. Решение было принято, согласно Уставу, в связи с возбуждением уголовного дела против чиновника», — говорится в сообщении.

Напомним, что Фрунзенский районный суд Владивостока в среду, 21 декабря, избрал меру пресечения в отношении Сергея Сидоренко в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца в связи с расследованием дела о покушении на мошенничество.

22 декабря губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял отставку Сергея Сидоренко с поста вице-губернатора.

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