Решение ISU об отмене в Челябинске финала Кубка мира по конькобежному спорту не было неожиданным — губернатор

«Я абсолютно уверен, что этап Кубка мира по конькобежному спорту прошел бы в Челябинске на очень достойном уровне. Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу», — процитировал он Б. Дубровского.

Губернатор отметил, что решение об отмене соревнований не стало неожиданностью для властей.

«Конечно, оно не было для нас неожиданным — учитывая всю ту искусственную и несправедливую шумиху, которая сформирована в последнее время вокруг российского спорта и наших спортсменов, включая паралимпийцев», — сказал он.

Глава региона пояснил, что Челябинская область готова провести этап Кубка мира в Челябинске в том в случае, если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение.

Ранее сообщалось, что совет ISU принял решение перенести Кубок мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года, в другую страну. Новое место проведения будет объявлено позднее.