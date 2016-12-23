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10:06 (мск), источник: Интерфакс

Решение ISU об отмене в Челябинске финала Кубка мира по конькобежному спорту не было неожиданным — губернатор

Челябинск. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Губернатор Челябинской области Борис Дубровский огорчен, но не удивлен решением Международного союза конькобежцев (ISU) об отмене проведения в Челябинске финала Кубка мира по конькобежному спорту, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин в пятницу.

«Я абсолютно уверен, что этап Кубка мира по конькобежному спорту прошел бы в Челябинске на очень достойном уровне. Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу», — процитировал он Б. Дубровского.

Губернатор отметил, что решение об отмене соревнований не стало неожиданностью для властей.

«Конечно, оно не было для нас неожиданным — учитывая всю ту искусственную и несправедливую шумиху, которая сформирована в последнее время вокруг российского спорта и наших спортсменов, включая паралимпийцев», — сказал он.

Глава региона пояснил, что Челябинская область готова провести этап Кубка мира в Челябинске в том в случае, если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение.

Ранее сообщалось, что совет ISU принял решение перенести Кубок мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года, в другую страну. Новое место проведения будет объявлено позднее.

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