Политолог объяснил феномен Додона
Молодость, опытные соратники и бэкграунд технократа, по мнению экспертов, помогли Игорю Додону стать президентом, едва перешагнув сорокалетний рубеж.
Молодость, опытные соратники и бэкграунд технократа, по мнению экспертов, помогли Игорю Додону стать президентом, едва перешагнув сорокалетний рубеж.
КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik, Дарья Чернега. Избранный президент Молдовы Игорь Додон сегодня находится на гребне волны. Ему везет в политике, и, думаю, этот тренд продолжится, заявил Sputnik политолог Корнелиу Чуря.
В то же время эксперт отмечает, что помимо фактора своеобразного везения в Партии социалистов существует сплав молодости и опыта, который и привел Додона на пьедестал.
«Додон — политик, который хорошо знает идеологические моменты. Он четко ставит задачи перед своей партией. В то же время он — технократ, был министром экономики. Таким образом, он и партийный работник, и министерский, и это — его преимущество», — отметил Чуря.
По мнению политолога, в первое время на посту президента Додону придется пройти адаптацию, связанную с внешней политикой и урегулированием приднестровского конфликта. В частности, могут возникнуть вопросы по проблемам государственной безопасности. И Додон, как считает эксперт, в этих ситуациях должен будет отойти от партийной линии.
Политолог отмечает, что в некоторых случаях, желания президента Додона расходятся с возможностями. Как полагает аналитик, удары по унионистам будут наноситься, но точечно. По мнению Чури, рассчитывать на то, что от унионистов сегодня невозможно. Они существуют на политической арене страны давно и стали своеобразным атрибутом нашей жизни. Кроме того, политолог отметил, что у главы государства нет рычагов, чтобы заблокировать открытие офиса НАТО в Кишиневе или отправить правительство в отставку.
Эксперт полагает, что в будущем Додон может не промульгировать определенные законы, важные для парламентского большинства, и тогда произойдет своеобразный торг и необходимый рычаг будет использован.
«Между представителями правящей коалиции и президентом будет идти война заявлений. Но думаю, что со временем эта борьба нормализуется и войдет в рамки приличия и взаимного уважения», — отметил собеседник.
По прогнозам политолога, ожидается, что Додон продолжит критиковать выполнение договоренностей в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС. Чуря считает, что в некоторых случаях эта критика будет оправдана, потому что на самом деле выполнение идет с переменным успехом. В то же время, по словам Чури, президент Додон останется верен пророссийской линии своего поведения. Аналитик считает, что в случае, если он от нее откажется, его ждет политическое банкротство.