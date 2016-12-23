Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Публичные слушания о застройке в Москве начались со скандала
Украинские силовики заняли новые позиции в районе Дебальцево
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Кто стоял за убийством российского посла на самом деле. Мнение
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться. 18+
Известная актриса сломала руку, упав перед театром
Возлюбленный Булановой готов ради неё на все: признание мужчины
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
14События недели в фотографиях
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
09:48 (мск), источник: Sputnik.md

Политолог объяснил феномен Додона

Молодость, опытные соратники и бэкграунд технократа, по мнению экспертов, помогли Игорю Додону стать президентом, едва перешагнув сорокалетний рубеж.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik, Дарья Чернега. Избранный президент Молдовы Игорь Додон сегодня находится на гребне волны. Ему везет в политике, и, думаю, этот тренд продолжится, заявил Sputnik политолог Корнелиу Чуря.

В то же время эксперт отмечает, что помимо фактора своеобразного везения в Партии социалистов существует сплав молодости и опыта, который и привел Додона на пьедестал.

«Додон — политик, который хорошо знает идеологические моменты. Он четко ставит задачи перед своей партией. В то же время он — технократ, был министром экономики. Таким образом, он и партийный работник, и министерский, и это — его преимущество», — отметил Чуря.

По мнению политолога, в первое время на посту президента Додону придется пройти адаптацию, связанную с внешней политикой и урегулированием приднестровского конфликта. В частности, могут возникнуть вопросы по проблемам государственной безопасности. И Додон, как считает эксперт, в этих ситуациях должен будет отойти от партийной линии.

Читайте также
Церемония инаугурации президента Молдовы Игоря Додона состоится во Дворце республики

Политолог отмечает, что в некоторых случаях, желания президента Додона расходятся с возможностями. Как полагает аналитик, удары по унионистам будут наноситься, но точечно. По мнению Чури, рассчитывать на то, что от унионистов сегодня невозможно. Они существуют на политической арене страны давно и стали своеобразным атрибутом нашей жизни. Кроме того, политолог отметил, что у главы государства нет рычагов, чтобы заблокировать открытие офиса НАТО в Кишиневе или отправить правительство в отставку.

Эксперт полагает, что в будущем Додон может не промульгировать определенные законы, важные для парламентского большинства, и тогда произойдет своеобразный торг и необходимый рычаг будет использован.

«Между представителями правящей коалиции и президентом будет идти война заявлений. Но думаю, что со временем эта борьба нормализуется и войдет в рамки приличия и взаимного уважения», — отметил собеседник.

По прогнозам политолога, ожидается, что Додон продолжит критиковать выполнение договоренностей в рамках соглашения об Ассоциации с ЕС. Чуря считает, что в некоторых случаях эта критика будет оправдана, потому что на самом деле выполнение идет с переменным успехом. В то же время, по словам Чури, президент Додон останется верен пророссийской линии своего поведения. Аналитик считает, что в случае, если он от нее откажется, его ждет политическое банкротство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гороскоп-2017: узнай, какие три знака зодиака ждет богатство и любовь
Путин начал ежегодную пресс-конференцию
Шойгу объявил об освобождении Алеппо
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
«МегаФон» купит долю Усманова в Mail.Ru Group
Акушерок собрались приравнять к врачам
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан не выпускают за рубеж из-за долгов по ЖКХ
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь