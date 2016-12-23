Политолог объяснил феномен Додона

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik, Дарья Чернега. Избранный президент Молдовы Игорь Додон сегодня находится на гребне волны. Ему везет в политике, и, думаю, этот тренд продолжится, заявил Sputnik политолог Корнелиу Чуря.

В то же время эксперт отмечает, что помимо фактора своеобразного везения в Партии социалистов существует сплав молодости и опыта, который и привел Додона на пьедестал.

«Додон — политик, который хорошо знает идеологические моменты. Он четко ставит задачи перед своей партией. В то же время он — технократ, был министром экономики. Таким образом, он и партийный работник, и министерский, и это — его преимущество», — отметил Чуря.

По мнению политолога, в первое время на посту президента Додону придется пройти адаптацию, связанную с внешней политикой и урегулированием приднестровского конфликта. В частности, могут возникнуть вопросы по проблемам государственной безопасности. И Додон, как считает эксперт, в этих ситуациях должен будет отойти от партийной линии.