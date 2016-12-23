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10:19 (мск), источник: Om1.ru

Мединский в Омске сначала пойдёт в собор, а потом в цирк

Федеральный министр культуры посетит два здания, которые реконструировали к 300-летию, но открыли только сейчас.

Источник: РИА "Новости"

Завтра, 24 декабря, в Омск прилетит министр культуры РФ Владимир Мединский, который на федеральном уровне отвечал за подготовку к 300-летнему юбилею города. Сегодня наконец стала известна точная программа этого визита.

В полдень Мединскому покажут заново отстроенный Воскресенский военный собор. К слову, мероприятие будет светским. Освятят храм только в воскресенье, 25 декабря. Мединский осмотрит музей, который разместится в здании собора.

После трёх часов дня министр примет участие в торжественной церемонии открытия Омского государственного цирка. Напомним, что цирк 1 сентября 2015 года закрыли на капитальный ремонт.

Федеральный бюджет выделял деньги на реконструкцию обоих зданий в рамках подготовки к 300-летию Омска. Однако ко дню юбилея сдать объекты в эксплуатацию не получилось. И музей в соборе, и цирк откроют для посетителей только на этих выходных.

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