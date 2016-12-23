Секретарь омских единороссов Артемов выступил с прощальным словом

Перед выдвижением кандидатов слово взял нынешний секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Александр Артемов.

Политик заявил, что партия показала хороший результат на минувших выборах, похвалил, в частности, Степана Бонковского и Сергея Тодорова. Заявление про хороший результат показалось несколько неожиданным в свете статистики, где Омск стал худшим для ЕР миллионником в стране по итогам сентябрьской кампании.

«Хотелось бы еще раз похвалить действующий актив. Всех тех, с кем мы плотно работали и сотрудничали. Всех тех, кто пришел работать на родину, а не тех, кто приходит и говорит “что вы мне дадите”. Мы открыты и готовы к конструктивному диалогу. Разные политические силы пытаются внести раскол в наши ряды, но у нас достаточно сил противостоять этим силам. Полагаю, что сегодняшняя конференция станет тому свидетельством», — заявил Артемов.

Речь, больше похожая на прощальное слово, длилась более 20 минут. Все понимали, что Артемов передаст должность другому. Тем более что в президиуме уже сидел основной фаворит — замглавы Омского района Юрий Тетянников.

Далее за трибуну встал депутат Заксобрания Омской области и просто любимец избирателей Владимир Варнавский. Политик оправдал ожидания и сходу принялся шутить. Отметим, члены президиума изначально сели не по обычному порядку (Степан Бонковский разместился с краю, когда должен был в центре).

Позже члены президиума расселись по регламенту.

Выступая, Варнавский подметил этот нюанс ельцинской фразой «Не так сидим», зал ответил на это смехом, в основном женским. А позже переключился на похвалу в адрес депутатов Госдумы, которых назвал «посланцами» от Омской области.