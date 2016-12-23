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10:20 (мск), источник: СуперОмск

Секретарь омских единороссов Артемов выступил с прощальным словом

В пятницу, 23 декабря, в 11:30 в ДК «Сибиряк» стартовала конференция Омского регионального отделения «Единой России». Центральной темой мероприятия станет избрание нового лидера омских единороссов.

Перед выдвижением кандидатов слово взял нынешний секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Александр Артемов.

Политик заявил, что партия показала хороший результат на минувших выборах, похвалил, в частности, Степана Бонковского и Сергея Тодорова. Заявление про хороший результат показалось несколько неожиданным в свете статистики, где Омск стал худшим для ЕР миллионником в стране по итогам сентябрьской кампании.

«Хотелось бы еще раз похвалить действующий актив. Всех тех, с кем мы плотно работали и сотрудничали. Всех тех, кто пришел работать на родину, а не тех, кто приходит и говорит “что вы мне дадите”. Мы открыты и готовы к конструктивному диалогу. Разные политические силы пытаются внести раскол в наши ряды, но у нас достаточно сил противостоять этим силам. Полагаю, что сегодняшняя конференция станет тому свидетельством», — заявил Артемов.

Речь, больше похожая на прощальное слово, длилась более 20 минут. Все понимали, что Артемов передаст должность другому. Тем более что в президиуме уже сидел основной фаворит — замглавы Омского района Юрий Тетянников.

Далее за трибуну встал депутат Заксобрания Омской области и просто любимец избирателей Владимир Варнавский. Политик оправдал ожидания и сходу принялся шутить. Отметим, члены президиума изначально сели не по обычному порядку (Степан Бонковский разместился с краю, когда должен был в центре).

Позже члены президиума расселись по регламенту.

Выступая, Варнавский подметил этот нюанс ельцинской фразой «Не так сидим», зал ответил на это смехом, в основном женским. А позже переключился на похвалу в адрес депутатов Госдумы, которых назвал «посланцами» от Омской области.

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