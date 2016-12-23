Нижегородская прокуратура организовала проверку недвижимости Ивана Карнилина в Майами

Нижегородская прокуратура с 22 декабря начала проверку информации о наличии у бывшей супруги главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина дорогостоящей недвижимости в городе Майами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в ответ на запрос NewsNN.

Напомним, 21 декабря в СМИ появилась информация, что у мэра Нижнего Новгорода нашли недвижимость в Майами.

Общая стоимость недвижимости превышает $1,9 миллиона: стоимость первой квартиры — $824 тысячи, второй — $1,1 миллиона. Квартиры были куплены в декабре 2013 и в июле 2014 года.

Сам Карнилин заявил, что недвижимость принадлежит его бывшей жене.

22 декабря партия «Единая Россия» заинтересовалась историей с американской недвижимостью. Если информация подтвердится, ситуация может стать предметом рассмотрения соответствующих органов партии.