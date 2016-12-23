Мэр Казани провел заседание членов Ассоциации городов Поволжья

Совещание состоялось в зале заседаний Главного федерального инспектора по РТ в формате видеоконференцсвязи, сообщает портал мэрии.

Метшин отметил, что в настоящее время во многих городах уже приняты бюджеты на 2017 год и предложил обменяться мнениями о том, в каких условиях формировались бюджеты городов, как изменились доходные источники бюджета.

С докладами по первому вопросу выступили глава городского округа Самара Олег Фурсов, глава Ижевска Юрий Тюрин, заместитель главы администрации Саратова по экономическим вопросам Алексей Никитин и другие. Они поделились своим опытом по формированию городского бюджета, рассказали о первостепенных статьях расходов и доходов, направлениях городского хозяйства, на которые будут направлены средства из муниципальной казны. Мэр Казани подчеркнул, что все предложения будут учтены и направлены полномочному представителю Президента РФ в ПФО Михаилу Бабичу.