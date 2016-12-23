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11:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мэр Казани провел заседание членов Ассоциации городов Поволжья

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Мэр Казани, председатель Ассоциации городов Поволжья (АГП) Ильсур Метшин провел совместное заседание рабочей группы по сбалансированности местных муниципальных бюджетов, оптимизации полномочий органов местного самоуправления Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления и АГП.

Совещание состоялось в зале заседаний Главного федерального инспектора по РТ в формате видеоконференцсвязи, сообщает портал мэрии.

Метшин отметил, что в настоящее время во многих городах уже приняты бюджеты на 2017 год и предложил обменяться мнениями о том, в каких условиях формировались бюджеты городов, как изменились доходные источники бюджета.

С докладами по первому вопросу выступили глава городского округа Самара Олег Фурсов, глава Ижевска Юрий Тюрин, заместитель главы администрации Саратова по экономическим вопросам Алексей Никитин и другие. Они поделились своим опытом по формированию городского бюджета, рассказали о первостепенных статьях расходов и доходов, направлениях городского хозяйства, на которые будут направлены средства из муниципальной казны. Мэр Казани подчеркнул, что все предложения будут учтены и направлены полномочному представителю Президента РФ в ПФО Михаилу Бабичу.

Также участники заседания обсудили итоги деятельности рабочей группы и ассоциации, рассмотрели предложения по планам работы на 2017 год. В мероприятии приняли участие секретарь Казгордумы Людмила Андреева, начальник Финансового управления Исполкома Казани Радик Шафигуллин, начальник Нормативно-правового управления Аппарата Казгордумы Татьяна Ищенко, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ Альберт Хабибуллин и другие.

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