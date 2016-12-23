Валерий Ильенко переизбран главой «Единой России» в Новосибирской области

На пост секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» претендовали двое — действующий глава Валерий Ильенко и Алексей Александров, депутат Заксобрания, который заявил о выдвижении своей кандидатуры 16 декабря.

Главу ведущей партии России в регионе тайным голосованием избирали 195 делегатов. «За» Ильенко проголосовали 148 человек, «за» Александрова — 18 человек, действительными были признаны 166 бюллетеней для голосования.

Валерий Ильенко переизбран на должность Секретаря Новосибирского отделения на 5 лет.

Ильенко Валерий Павлович — родился в Алтайском крае в 1958 году. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «инженер-преподаватель». Директор МУП «ПАТП № 5», председатель правления «Транспортного союза Сибири». С июня 2014 года — секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия».