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11:09 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров запретил главам районов уезжать в новогодние каникулы

Руководитель Омской области потребовал, чтобы чиновники оставались в пределах своих районов и всегда были на связи, а также отдельно распорядился следить за безопасностью детей.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на заседании антитеррористической комиссии губернатор Виктор Назаров запретил главам муниципалитетов без согласования с ним покидать в новогодние праздники пределы своих районов.

Губернатор считает, что зимние праздники для чиновников не повод для отдыха, а наоборот, период усиленной работы. Глава региона потребовал перевести на усиленный режим все силы и средства, обеспечивающие охрану правопорядка и бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения.

Главам муниципалитетов Виктор Назаров поручил определить ответственных за каждый важный участок и взять ситуацию в каждом районе и поселении под личный контроль.

«Чтобы люди могли отдыхать спокойно, чиновники должны пахать», — заявил губернатор.

Руководитель Омской области допускает, что только в случае крайней необходимости руководство районом можно будет временно передать на первого заместителя. Но при этом главы районов должны быть на связи в любое время.

Виктор Назаров уделил особое внимание обеспечению безопасности детей и организации транспортных перевозок маленьких жителей Омской области во время новогодних каникул.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Ваша задача — не допустить несанкционированных выездов детей. При ухудшении погодных условий — ограничить выезды. Всем руководителям взять под личный контроль перевозки за пределы муниципальных образований. Жёстко отслеживать всю организацию этой работы, чтобы был ответственный за отправку, встречу, сопровождение. Не дай бог у кого будет ЧП — пеняйте на себя. Даже маленькое происшествие повлечёт снятие с работы. С детьми должно быть особо аккуратное отношение. Это — зона особой ответственности.

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