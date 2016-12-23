Губернатор Назаров запретил главам районов уезжать в новогодние каникулы

Сегодня на заседании антитеррористической комиссии губернатор Виктор Назаров запретил главам муниципалитетов без согласования с ним покидать в новогодние праздники пределы своих районов.

Губернатор считает, что зимние праздники для чиновников не повод для отдыха, а наоборот, период усиленной работы. Глава региона потребовал перевести на усиленный режим все силы и средства, обеспечивающие охрану правопорядка и бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения.

Главам муниципалитетов Виктор Назаров поручил определить ответственных за каждый важный участок и взять ситуацию в каждом районе и поселении под личный контроль.

«Чтобы люди могли отдыхать спокойно, чиновники должны пахать», — заявил губернатор.

Руководитель Омской области допускает, что только в случае крайней необходимости руководство районом можно будет временно передать на первого заместителя. Но при этом главы районов должны быть на связи в любое время.

Виктор Назаров уделил особое внимание обеспечению безопасности детей и организации транспортных перевозок маленьких жителей Омской области во время новогодних каникул.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Ваша задача — не допустить несанкционированных выездов детей. При ухудшении погодных условий — ограничить выезды. Всем руководителям взять под личный контроль перевозки за пределы муниципальных образований. Жёстко отслеживать всю организацию этой работы, чтобы был ответственный за отправку, встречу, сопровождение. Не дай бог у кого будет ЧП — пеняйте на себя. Даже маленькое происшествие повлечёт снятие с работы. С детьми должно быть особо аккуратное отношение. Это — зона особой ответственности.