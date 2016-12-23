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11:27 (мск), источник: Om1.ru

Омские управления Россельхознадзора и Росреестра нарушали закон

Областная прокуратура завела на виновных сотрудников административные дела.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Омской области сообщила, что специалисты трёх федеральных ведомств не соблюдали в регионе требования закона о защите прав предпринимателей.

В августе сотрудники управления Россельхознадзора по Омской области побывали на одном предприятии с внеплановой выездной проверкой. Эта проверка была согласована с прокуратурой. Федеральный закон предписывает в течение пяти дней выслать в прокуратуру информацию об итогах проверки. Россельхознадзор этого не сделал.

Точно так же не сдали отчёты в прокуратуру специалисты омского управления Росреестра и сибирского управления Ростехнадзора.

По инициативе прокуратуры в отношении виновных сотрудников были возбуждены дела об административных правонарушениях. Суд наказал нарушителей штрафами и предупреждениями.

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