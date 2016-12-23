Алиханов — чиновникам: Вы плохой глава, если не знаете, кто у вас владеет «Лексусом» и не платит налог

Врио вице-премьера Эдуард Батанов сообщил, что власти намерены ввести норму, по которой муниципалитетам будут выплачивать дотации в случае, если за 11 месяцев они снизят задолженность по транспортному налогу на 30%. В этом случае в местный бюджет будут переводить 30% от уплаченных сборов.

Врио губернатора Антон Алиханов предложил чиновникам поработать вместе с судебными приставами.

«Вы не коллекторы, но поработайте на общественных началах, и вы пополните свой бюджет. Вы плохой глава администрации, если не знаете, кто у вас владеет “Лексусом LS 450” и не платит транспортный налог», — заявил Алиханов.

Он также отметил, что встречался с главой регионального управления ФССП Павлом Буренковым. «Он готов всячески помогать», — заверил Алиханов.

Соответствующий нормативный акт планируют утвердить в ближайшее время. Нововведения начнут действовать с 2017 года.