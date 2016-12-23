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12:49 (мск), источник: Volga News

Губернатор наградил сотрудников ГТРК «Самара»

В четверг, 22 декабря в студии ГТРК «Самара» губернатор Николай Меркушкин вручил сотрудникам телеканала благодарственные письма.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона поблагодарил коллектив ГТРК «Самара» за ответственный, плодотворный и добросовестный труд. Особое внимание он акцентировал на мультимедийном проекте телеканала «На связи с губернатором», который регулярно собирает рекордную зрительскую аудиторию. В ходе эфиров этого проекта любой желающий может позвонить в студию и обратиться к главе региона с наболевшими вопросами.

«Спасибо вам за помощь. Вы помогаете нам в работе», — обратился губернатор к коллективу телекомпании. — У вас не прекращается большой творческий процесс. С вас берут пример многие журналисты региона.

Благодарственных писем Николая Меркушкина удостоились 15 сотрудников телеканала.

Памятные подарки от главы региона получили заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов и директор ГТРК «Самара» Елена Крылова.

От имени всего коллектива Рифат Сабитов поблагодарил губернатора по оказанное внимание телеканалу и за личную поддержку: «Никогда ранее губернатор лично не поздравлял сотрудников в студии ГТРК. Спасибо вам за внимание к нашей работе».

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