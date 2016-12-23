Контроль за поставщиками тепла и воды усилят власти

Необходимо продумать дополнительные меры социальной поддержки населения и определить механизмы контроля над ресурсоснабжающими предприятиями. Об этом заявил губернатор Ново­сибирской области Владимир Городецкий.

Непросто, но необходимо

Последнее повышение платы за коммунальные услуги в прошлом году в Новосибирске было одним из самых низких в стране — 3,5%. Грядущий же рост, на 15% в совокупности по всем ЖКУ, увеличит размер ежемесячной платы на 150−200 рублей.

— Это непростое, но необходимое для города решение. Я подчеркиваю, оно полностью выверено и экономически обосновано. Мы два года подряд держали уровень тарифов в пределах 3−4 процентов. Это даже ниже инфляции. В то время как другие регионы Сибири повышали на 40, а то и 60 процентов, — напомнил глава региона.

Повышение стоимости теп­ловой энергии обусловили снижение среднегодового полезного отпуска тепла, увеличение условных единиц с принятием ранее арендованного имущества, увеличение налоговых ставок и расходов по аренде имущества МУП «Энергия». Основным и определяющим фактором роста тарифа на воду стал меньший объем отпущенной воды.

— Решение принято, и оно не может быть другим. Мы в ответе за бесперебойную работу всех коммунальных служб города. Приведу пример. В среду утром в Дзержинском районе от тепла были отключены 15 объектов. Износ сетей такой, что необходим постоянный ремонт, — заявил мэр сибирской столицы Анатолий Локоть.

И это не просто слова. По результатам технического аудита порядка 65% новосибирских сетей имеют возраст свыше 25 лет, а их износ и вовсе превышает 70%.

Предлагаемые 15% — во многом золотая середина: с одной стороны, это помощь ресурсоснабжающим организациям, которые настаивали на более значительном повышении; с другой — шаг навстречу новосибирцам, по чьим кошелькам такое подорожание не сильно ударит.

В интересах горожан

В ноябре федеральное правительство установило максимальную индексацию тарифов для Новосибирской области в 4%. Так как региональные власти утвердили более высокие показатели, решение об увеличении платы за ЖКУ нужно было согласовать с представительными органами муниципальных образований. В случае с областным центром это был горсовет. Его председатель Дмитрий Асанцев отметил, что, с одной стороны, для жителей любое повышение тарифов — это дополнительная нагрузка на семейный бюджет, но с другой — это развитие города, стабильное функционирование предприятий.

Предполагается, что благодаря повышению «СИБЭКО» и «Горводоканал» получат около 600 и 200 миллионов дополнительной выручки соответственно. Эти деньги направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

— Мы предадим публичности наше взаимодействие с монополиями, оказывающими услуги. Под жесткий контроль будут взяты средства, которые появятся у них в связи с повышением тарифов. Добавочная выручка не пойдет на дивиденды и на «лексусы» — это точно. Она будет направлена на инвестиции по повышению надежности теплотрасс, — пообещал Владимир Городецкий. — Я думаю, что с «Горводоканалом» и «СИБЭКО» мы подпишем дополнительное соглашение, дабы быть уверенными в том, что все деньги до последней копейки будут направлены именно на нужды городского хозяйства.

Областные власти предлагают рассматривать вместе с общественностью ежеквартальное исполнение перечня мероприятий ресурсоснабжающих орга­низаций. И этап закупки оборудования, и проведение каждого вида работ.

Добавим, в настоящее время губернатором министерству социального развития дано поручение разработать в течение первого квартала 2017 года дополнительные меры поддержи граждан при оплате коммунальных услуг.

— При этом все существующие льготы и субсидии будут сохранены, — подчеркнул Владимир Городецкий.

Факты

Повышение произойдет с 1 июля 2017 года.

Пик строительства коммунальных сетей в Новосибирске пришелся на 1970-е годы.

При этом срок службы коммунальной инфраструктуры — 30−40 лет.

Жилищно-коммунальный комплекс города насчитывает 1,83 тысячи километров тепловых, 1,94 тысячи километров водопроводных и 1,56 тысячи километров канализационных сетей.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 51 от 23 декабря 2016 года.