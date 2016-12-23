Депутат горсовета Свешникова накопила огромный долг за коммунальные услуги и объявила голодовку

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области, чтобы долги Елены Свешниковой не росли дальше, специалисты ресурсоснабжающих компаний накануне пришли ограничить подачу горячей воды, поскольку после многочисленных уведомлений и предупреждений Елена Свешникова задолженность так и не погасила.

«В ходе рейда судебными приставами отдела судебных приставов по Советскому округу города Омска были произведены опись и арест имущества должницы в счет погашения долга, в том числе телевизор, микроволновая печь, кондиционер, кухонный гарнитур, монитор, системный блок, оргтехника, стиральная машина. Арестованное имущество оставлено на ответственное хранения должнице. При этом она была предупреждена об уголовной ответственности за отчуждение вверенного имущества, подвергнутого описи и аресту», — уточнили в пресс-службе УФССП.

По данным источников «СуперОмска», приставы приехали к Свешниковой, когда дома были только дети. Прибывшая домой депутат выпроводила приставов, и, возмутившись такой ситуацией, объявила голодовку с 23 декабря, утверждает наш источник.

Получить оперативный комментарий депутата не удалось — ее мобильный недоступен. Выглядит акция как предвыборный пиар. Более того, удивляет факт, что злостным неплательщиком является народный избранник. Коллеги возмутились ситуацией. Так, скандальный инцидент прокомментировала коллега Елены Свешниковой по фракции Ирина Матвеенко.

«Наша фракция категорически против такой постановки вопроса, потому что, на мой взгляд, это неправильно. Человек решает свои личные проблемы, используя депутатский мандат. Я считаю, что все должны платить коммунальные платежи, вне зависимости от того, насколько им трудно. Мы, как граждане обязаны платить за услуги, которые получаем. А если все у нас будут копить такие многолетние долги? Ведь тогда возникнет коллапс. Самое главное, что ни горсовет, ни фракция, ни партия не должны никак быть задействованы в решении этого вопроса, потому, что повторюсь, это проблема личного характера. А устраивать голодовку и говорить, что борешься за права избирателей, это, мягко говоря, лукавство», — заявила депутат горсовета Ирина Матвеенко в беседе с корреспондентом «СуперОмска».

Напомним, ранее в рамках исполнительных производств Елене Свешниковой было вынесено постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации.