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12:09 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров произвел новые кадровые назначения в обладминистрации

В администрации Волгоградской области — кадровые назначения.

Источник: РИАЦ

Андрей Веселков назначен руководителем инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. До этого он возглавлял управление жилищной инспекции города Волгограда. Известен как человек из команды губернатора Андрея Бочарова, жесткий и решительный руководитель.

Занимавшая эту должность Надежда Каминская продолжит работу в качестве помощника губернатора.

На должность заместителя руководителя областного комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года назначен Марат Мирсаитов. Безусловно, данное назначение направлено на укрепление одного из важнейших направлений работы администрации.

Исполняющим обязанности директора регионального фонда капитального ремонта стал Максим Борисов. И это направление является ключевым, поскольку непосредственно завязано на проблемы людей.

Кадровые перемещения являются продолжением оптимизации управления в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым. Вновь назначенные руководители известны своей безупречной репутацией и высоким профессиональным уровнем. Они выдвинуты из кадрового резерва губернатора.

Важно подчеркнуть также, что обновления касаются и тех структур и ведомств, которые ранее были совершенно закрыты для общественности. Наведение порядка продолжается и здесь.

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