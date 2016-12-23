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12:36 (мск), источник: Sputniknews.kz

Общественность Аксая заступились за честь отстраненного акима

Общественность западноказахстанского Аксая просит Генпрокуратуру пересмотреть дело с отстранением акима Айымгуль Тржановой.

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Общественники Аксая написали письмо Генеральному прокурору с просьбой рассмотреть дело их акима Айымгуль Тржановой, отстраненной от должности, пишет издание «Мой город».

Как сообщалось ранее, Айымгуль Тржанова избрана акимом Аксая 14 сентября 2016 года. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что Тржанова, ранее занимая должность руководителя отдела образования Бурлинского района ЗКО, привлекалась к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Решением суда 27 марта 2015 года Тржанова была признана виновной по статье 535 КоАП РК «Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов». Тогда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 792 тысячи тенге. Сейчас Тржанова отстранена от должности акима, так как на госслужбе не могут работать люди с судимостью.

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По словам депутата Бурлинского районного маслихата, директора СОШ № 3 города Аксая Надежды Шиганаковой, их возмутил новостной сюжет на одном из казахстанских телеканалов, где Тржанова была названа «уголовником», тогда как Тржанова привлекалась к административной ответственности.

«Является ли факт отопления котельными сельских школ объектов соцкультбыта того же села коррупционным правонарушением, тогда как в селе одна котельная школы во все времена отапливала все объекты? Деньги за отопление перечислялись в бюджет районного отдела образования и расходовались на организацию горячего питания детей и содержание школ. Во всех средствах массовой информации констатируются “сухие” строки закона: руководитель осуществлял “незаконную предпринимательскую деятельность”, не поясняя, что это осуществляется от имени организации. “Имела нелегальный доход” — этот доход официально поступил в бюджет районного отдела образования, регистрировался в органах казначейства и расходовался на нужды школ», — говорится в письме.

Кроме того, в письме подчеркивается, что административное взыскание чиновница получила в марте 2015 года, и в марте нынешнего года оно уже снимается. А в акимы Аксая ее избрали в сентябре 2016 года.

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