Глава ЦРУ выступил против ответных кибератак США в адрес России

«Я не думаю, что мы должны прибегать к методам и приемам тактики наших противников, которые они используют против нас», — заявил директор разведывательного управления, отметив, что, по его мнению, американской стороне «нужно помнить», за что она «борется».

Мы боремся за нашу страну, за нашу демократию, наш образ жизни. Аферы, которыми занимаются некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны

Ранее 19 декабря экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что не сомневается в причастности России к совершению кибератак в США. Он также выразил надежду на то, что Вашингтон ответит Москве тем же. «Я не сомневаюсь, что русские взламывают нас. И я надеюсь, что мы делаем то же самое в ответ», — сказал он.

О необходимости принятия ответных мер в отношении страны, чье правительство «пытается повлиять на объективность» выборов США 16 декабря заявил президент США Барак Обама, отметив, что США отреагируют на российское вмешательство «в то время и в том месте, которые выберут».

Москва, в свою очередь, неоднократно опровергала все обвинения о причастности России к кибератакам. 16 декабря официальный представитель Кремля призвал США привести этому доказательства. «А иначе это выглядит уже весьма непристойно», — отметил Песков.