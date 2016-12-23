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12:07 (мск), источник: Интерфакс

Шойгу объявил об освобождении Алеппо

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

Министр обороны доложил президенту о завершении операции по освобождению Алеппо, которая проходила в два этапа.

Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии
Сергей Шойгу
Фоторепортаж
Осада Алеппо

Президент, в свою очередь, назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных.

«Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом. И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих», — сказал Путин на встрече с Шойгу.

Президент попросил передать российским военным в Сирии «наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу». Он поблагодарил также Минобороны и руководство Генштаба за работу.

Комментарии
3
Олег Борисов
иди на х... заботливый ты наш
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Сергей Саморуков
И возрадовались российские пенсионеры , что не зря пропала их индексация пенсий. И вознесли они хвалу небу , что подарило им такого мудрого правителя . И пошли они радостные искать хлеб подешевле, да и чтоб на говядину свежую со стороны полюбоваться . То-то праздник им страна устроила! Слава! Слава! Слава!
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игорь
До взятия было ооооочень много разговоров, что после этого мы всем что то там покажем, все умоются и наш имидж и все такое взовьется до небес
Ну что, теперь будем посмотреть
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