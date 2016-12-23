Общественная палата Среднего Урала сменила секретаря

В Общественной палате Свердловской области сменился секретарь. 23 декабря, на последнем заседании в уходящем году, на этот пост утвержден председатель общественного совета при региональном министерстве ЖКХ Сергей Полыганов, сообщает «Уралинформбюро».

Против его кандидатуры резко выступил член палаты Валерий Черкашин, но не нашел поддержки.

Предыдущий секретарь, руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин, отказался от должности по собственному желанию, но в составе палаты остался.