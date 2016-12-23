У омского депутата Свешниковой арестовали имущество и отключили воду

Судебные приставы Советского округа устроили рейд по квартирам должников за коммунальные услуги. Вместе с ними обходить неплательщиков отправились взыскатели — сотрудники АО «Омск РТС» и ООО «Омская энергосбытовая компания».

Обладательницей одного из самых больших долгов на участке приставы называют Елену Свешникову — депутата горсовета от «Справедливой России». Народная избранница уже давно не платит за тепло, свет и горячую воду. Общая сумма её долга составила 164 тысячи рублей.

УФССП по Омской области:

— Елена Свешникова является членом фракции «Справедливая Россия», Омского городского совета и должницей по пяти исполнительным производствам. Погасить задолженность после многочисленных уведомлений и предупреждений она не спешит.

Недавно приставы уже запретили выпускать депутата Свешникову за пределы страны, пока должница не рассчитается за «коммуналку». А теперь ещё и описали её имущество.

Под арест попали телевизор, микроволновая печь, кондиционер, кухонный гарнитур, монитор, системный блок, оргтехника, стиральная машина. Если депутат не вернёт долг, вещи продадут в счёт его уплаты. Имущество оставили на ответственное хранение должнице.