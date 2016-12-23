Путин начал ежегодную пресс-конференцию

Это 12-е общение главы государства с представителями СМИ в этом формате — традиционно Путин в ходе таких мероприятий несколько часов разговаривает с журналистами на актуальные темы. В преддверии мероприятия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что главными темами большой пресс-конференции в этом году будут экономика, социальная сфера и сирийский вопрос.

По традиции большая пресс-конференция президента будет транслироваться в прямом эфире ведущих российских телеканалов — «Россия 1», «Россия 24» (ВГТРК), Первого канала, а также в прямом эфире радиостанции «Маяк», радиостанций «Вести ФМ» и «Радио России» (ВГТРК).