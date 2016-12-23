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12:10 (мск), источник: Интерфакс

Путин начал ежегодную пресс-конференцию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Владимир Путин начал традиционную пресс-конференцию. В столичном Центре международной торговли он ответит на вопросы российских и иностранных журналистов.

Источник: AP 2016

Это 12-е общение главы государства с представителями СМИ в этом формате — традиционно Путин в ходе таких мероприятий несколько часов разговаривает с журналистами на актуальные темы. В преддверии мероприятия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что главными темами большой пресс-конференции в этом году будут экономика, социальная сфера и сирийский вопрос.

По традиции большая пресс-конференция президента будет транслироваться в прямом эфире ведущих российских телеканалов — «Россия 1», «Россия 24» (ВГТРК), Первого канала, а также в прямом эфире радиостанции «Маяк», радиостанций «Вести ФМ» и «Радио России» (ВГТРК).

Пресс-конференция должна была состояться в четверг, 22 декабря, однако была перенесена на пятницу по решению самого президента: Путин посчитал невозможным проводить мероприятие в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова — в четверг глава государства присутствовал на церемонии прощания с убитым террористом российским дипломатом.

Онлайн-трансляция
ТАССMeduzaКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
7
Владимир Пацак
Что-то, Вова ты стал часто повторяться и заикаться? Песню про маркизу 100% продолжаешь и это сильно печалит, ведь не так всё, на самом деле.
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Константин Дроздов
и одного вопроса по делу !
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Владимир Пацак
Что страшит, то что он замыливает основные проблемы так сказать переводя их как-бы в "необходимые расходники" . Нет Вова путин не сходятся твои пузыри мыльные с тем хлебом, что мы покупаем в магазинах. Ну не тот это хлеб, я конечно не учёный но с упоением читал многие работы Николая Ивановича Вавилова, не сходятся Вова твои измы с направлением развития и по Столыпински и по Вавиловски ? Что самое главное в жизни Вова? Самодостаточность простого народа а не жирные подхряпки у твоих друзей.
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