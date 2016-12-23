В Новосибирской области увеличили пособие на детей, находящихся под опекой

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Размер ежемесячной государственной выплаты на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством в приемных семьях, будет увеличен в Новосибирской области с 1 января 2017 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«С 1 января 2017 года денежное содержание для детей в возрасте до 6 лет увеличится на 1 тысячу 960 рублей и составит 9 тысяч 30 рублей, для детей от 6 до 18 лет — на 2 тысячи 330 рублей и составит 10 тысяч 733 рубля», — говорится в сообщении.

С инициативой об увеличении ежемесячной выплаты выступило региональное Министерство социального развития, которое поддержало предложения Новосибирской областной общественной организации приемных, опекунских и многодетных семей «Семья». Во взаимодействии с общественными организациями и другими ведомствами был разработан проект изменений в областной бюджет.