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12:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Журналисты Башкирии пытаются задать свои вопросы Владимиру Путину

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Журналисты ведущих СМИ Башкортостана участвуют в большой пресс-конференции Владимира Путина. Президент России собрал почти 1,5 тысячи журналистов на традиционную декабрьскую пресс-конференцию. Для главы государства она станет 12-й. Президент впервые перенес время встречи с журналистами на сутки, причиной стало прощание с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

Журналистов Башкортостана интересуют вопросы, связанные с экологией, доктриной национальной безопасности, поддержкой российских спортсменов, региональных телеканалов и дальнейшая судьба «Башнефти».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечает, что прогнозируются не конкретные вопросы, а темы пресс-конференции. Так, по его мнению, во время нынешней пресс-конференции, как и во все предыдущие годы, главной темой станет внутрироссийская жизнь.

«Наша экономика, социальная сфера. Условия, с одной стороны, непростые и кризисные, но с другой — за этот год стали появляться первые признаки стабилизации. Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов», — цитирует ТАСС представителя Кремля. На его взгляд, среди наиболее актуальных тем окажутся и проблемы социального обеспечения.

Значительное внимание на этот раз будет уделено также международной обстановке, ситуации в Сирии. Российско-американские отношения и выборы в США тоже, скорее всего, будут представлять большой интерес для прессы.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Их список растет практически с каждым годом. На первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах — свыше 700, в 2004 — около 750, в 2007 — 1132, в 2008 — 1364, в 2013 — 1327, в 2014 — 1259, в 2015 — 1392.

В списке аккредитованных журналистов, опубликованном на сайте Кремля, абсолютное большинство составляют представители отечественных СМИ — федеральных и региональных, но значатся и корреспонденты из Японии, США, Китая, Германии, Франции, Испании, Швеции, Эстонии.

Самой короткой по времени — 1 час 33 минуты — была первая встреча с журналистами в 2001 году. По данным ТАСС, самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда Президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В прошлом декабре пресс-конференция заняла 3 часа 8 минут.

Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли. Общение Президента с журналистами показывают в прямом эфире телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал». Трансляцию намерены также вести радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

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