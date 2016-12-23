Журналисты Башкирии пытаются задать свои вопросы Владимиру Путину
УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Журналисты ведущих СМИ Башкортостана участвуют в большой
УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Журналисты ведущих СМИ Башкортостана участвуют в большой
Журналистов Башкортостана интересуют вопросы, связанные с экологией, доктриной национальной безопасности, поддержкой российских спортсменов, региональных телеканалов и дальнейшая судьба «Башнефти».
«Наша экономика, социальная сфера. Условия, с одной стороны, непростые и кризисные, но с другой — за этот год стали появляться первые признаки стабилизации. Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов», — цитирует ТАСС представителя Кремля. На его взгляд, среди наиболее актуальных тем окажутся и проблемы социального обеспечения.
Значительное внимание на этот раз будет уделено также международной обстановке, ситуации в Сирии.
Для освещения
В списке аккредитованных журналистов, опубликованном на сайте Кремля, абсолютное большинство составляют представители отечественных СМИ — федеральных и региональных, но значатся и корреспонденты из Японии, США, Китая, Германии, Франции, Испании, Швеции, Эстонии.
Самой короткой по времени — 1 час 33 минуты — была первая встреча с журналистами в 2001 году. По данным ТАСС, самой долгой стала