Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Путин назвал условия своего участия в президентских выборах
Много лет простоявшую в лесах машину оценили в 300 тыс. фунтов
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Мини-платье и модное колье: потрясающий образ Пугачевой - СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
15:23 (мск), источник: Новый Калининград

Глава Калининградской области поручил привести в порядок переход у мотеля «Балтика»

Алиханов заявил, что область заберет этот участок на свой уровень, поскольку город не справляется.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов дал поручение забрать из ведения муниципалитета на областной уровень дорогу около мотеля «Балтика» в конце Московского проспекта, поскольку городские власти не могут привести её в порядок.

Алиханов обратил внимание, что на этом участке происходят ДТП с погибшими пешеходами. Он высказал мнение, что городские власти не справляются со своими обязанностями по содержанию этой территории в порядке и поручил передать участок на уровень области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Партия и покер: как единороссы меняли Андрея Колесника на Андрея Кропоткина
Путин поменял мнение о причастности Турции к крушению Су-24
СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета
Россия потеряла третий крупный спортивный турнир за два дня
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских участников ОИ-2014 отстранены от соревнований
СМИ сообщили о госпитализации Юрия Лужкова
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Агата Муцениеце: о «Гражданском браке», новой роли и помощи мужа Супруга Павла Прилучного, исполнившая главную роль в новом сериале ТНТ, рассказала о съемках в проекте и о том, что для нее значит гражданский брак
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь