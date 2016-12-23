Глава Калининградской области поручил привести в порядок переход у мотеля «Балтика»

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов дал поручение забрать из ведения муниципалитета на областной уровень дорогу около мотеля «Балтика» в конце Московского проспекта, поскольку городские власти не могут привести её в порядок.

Алиханов обратил внимание, что на этом участке происходят ДТП с погибшими пешеходами. Он высказал мнение, что городские власти не справляются со своими обязанностями по содержанию этой территории в порядке и поручил передать участок на уровень области.