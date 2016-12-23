Глава Калининградской области поручил привести в порядок переход у мотеля «Балтика»
Алиханов заявил, что область заберет этот участок на свой уровень, поскольку город не справляется.
Алиханов заявил, что область заберет этот участок на свой уровень, поскольку город не справляется.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов дал поручение забрать из ведения муниципалитета на областной уровень дорогу около мотеля «Балтика» в конце Московского проспекта, поскольку городские власти не могут привести её в порядок.
Алиханов обратил внимание, что на этом участке происходят ДТП с погибшими пешеходами. Он высказал мнение, что городские власти не справляются со своими обязанностями по содержанию этой территории в порядке и поручил передать участок на уровень области.