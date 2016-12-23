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15:18 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: Власти Балтийска считают себя царями и плюют на своих жителей

Гнев врио губернатора Калининградской области вызвал отказ от подписания соглашения с инвестором.

На оперативном совещании правительства Калининградской области врио губернатора Антон Алиханов обрушился с резкой критикой на власти Балтийска, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Врио вице-премьера Максим Федосеев рассказал, что в Балтийске срывается подписание концессионного соглашения с инвестором, который готов был построить для города газовую котельную, необходимую для газификации округа, которую планируется завершить в будущем году. По его словам, соглашение готовилось год, и местные власти отказались в последний момент.

И.о. главы администрации Балтийского городского округа Людмила Коточигова сказала, что этой темой занимается глава городского поселения Валерий Устинов.

«Власти Балтийска ведут деструктивную деятельность, — заявил Алиханов. — Может быть, с предыдущим руководством области у вас были политическим моменты. Но какие политические моменты у вас со мной? Я выделяю вам деньги на мусорки, стараемся помочь. Но власти Балтийска намеренно затягивают процесс и саботируют».

Врио добавил, что власти в Балтийске чувствуют себя «царями», но «забывают о вдовах и сиротах». «Я понимаю, что вы хотите спрятаться за широкой спиной Валерий Устинова, — сказал он Коточиговой. — Или вам инвестор должен занести что-либо? Вы очевидно не справляетесь со своей работой и плюете на жителей. Если бы были выборы, то вас бы никто не выбрал».

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