Алиханов: Власти Балтийска считают себя царями и плюют на своих жителей
Гнев врио губернатора Калининградской области вызвал отказ от подписания соглашения с инвестором.
Гнев врио губернатора Калининградской области вызвал отказ от подписания соглашения с инвестором.
На оперативном совещании правительства Калининградской области врио губернатора Антон Алиханов обрушился с резкой критикой на власти Балтийска, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».
Врио
И.о. главы администрации Балтийского городского округа Людмила Коточигова сказала, что этой темой занимается глава городского поселения Валерий Устинов.
«Власти Балтийска ведут деструктивную деятельность, — заявил Алиханов. — Может быть, с предыдущим руководством области у вас были политическим моменты. Но какие политические моменты у вас со мной? Я выделяю вам деньги на мусорки, стараемся помочь. Но власти Балтийска намеренно затягивают процесс и саботируют».
Врио добавил, что власти в Балтийске чувствуют себя «царями», но «забывают о вдовах и сиротах». «Я понимаю, что вы хотите спрятаться за широкой спиной Валерий Устинова, — сказал он Коточиговой. — Или вам инвестор должен занести