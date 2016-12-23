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13:20 (мск), источник: ТАСС

Шойгу: батальон военной полиции будет следить за порядком в Алеппо

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Батальон военной полиции введен в освобожденные кварталы сирийского Алеппо для поддержания порядка, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"
Фоторепортаж
Осада Алеппо

«Для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции», — сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Четыре населенных пункта в Сирии были деблокированы по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках договоренностей с Ираном и Турцией, сообщил Шойгу.

«Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов», — сказал министр на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В частности, речь идет о двух шиитских поселениях в районе Идлиба. «Оттуда эвакуировано более 1,5 тысячи стариков, женщин, детей и раненых, они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях», — сказал Шойгу.

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Кроме того, были деблокированы два населенных пункта под Дамаском. «В общей сложности отсюда выведено порядка 9 тысяч человек в Идлиб. Сдано более 9 тысяч единиц стрелкового оружия», — доложил глава Минобороны.

Путин подчеркнул, что это «очень важная часть работы», поскольку подобные «гуманитарные размены» повышают доверие между сторонами конфликта и создают предпосылки, чтобы «двигаться дальше в направлении укрепления состояния, которое называется примирением». «В этом ключе будем действовать дальше», — добавил президент.

Иран и Турция помогли создать условия для вывода из Алеппо почти 34 тыс. человек, в том числе примерно 8,5 тыс. детей, во время второго этапа операции по освобождению этого города, сообщил Шойгу.

Говоря о втором этапе операции (освобождении южной части Восточного Алеппо), он напомнил, что «с 15 декабря были прекращены боевые действия, чтобы обеспечить крупнейшую гуманитарную операцию, которая заключалась в выводе радикально настроенных элементов и членов их семей».

В результате этого этапа удалось создать с нашими турецкими и иранскими коллегами и, конечно, с сирийскими властями условия для выхода в течение этих дней почти 34 тыс. человек — почти 14 тыс. из них — это мужчины, примерно 8,5 тыс. детей и столько же женщин
Сергей Шойгу
Комментарии
7
Ласло Колышкин
Надеюсь это дети наших депутатов и правительства?
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А Б
Помнится президент РФ утверждал, что ВС РФ проявляет своё участие в операции в Сирии только в виде действий авиационной группировки, но не наземных войск.
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Екатерина Компаниец
Смысл один : неразвитость или полное отсутствие правовых институтов. Грубо- что хочу, то и ворочу. Государство-это Я. Но однозначно имеет социальную базу. В лице высшей бюрократии и
аллигархов , Менделей , Абрамовичей, Фридманов и т.д..
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