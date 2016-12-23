Шойгу: батальон военной полиции будет следить за порядком в Алеппо

«Для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции», — сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Четыре населенных пункта в Сирии были деблокированы по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках договоренностей с Ираном и Турцией, сообщил Шойгу.

«Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов», — сказал министр на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В частности, речь идет о двух шиитских поселениях в районе Идлиба. «Оттуда эвакуировано более 1,5 тысячи стариков, женщин, детей и раненых, они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях», — сказал Шойгу.