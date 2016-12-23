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12:58 (мск), источник: NewsKo

Новым лидером пермских эсеров стала Вероника Куликова

Сегодня на конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» состоялось избрание нового лидера.

Источник: NewsKo

Напомним, на пост председателя совета регионального отделения в Пермском крае президиумом центрального совета партии «Справедливая Россия» была рекомендована Вероника Куликова, которая сейчас является руководителем аппарата регионального отделения партии в Пермском крае.

Сегодня кандидатура Куликовой была поддержана региональным отделением партии единогласно.

Также делегаты выбрали новый совет партии, который теперь состоит из 19 человек вместо 21. Кроме того, он обновился: сменились 12 человек. На конференции не присутствовала экс-лидер регионального отделения партии Дарья Эйсфельд, так как не была приглашена.

Отметим, в конце октября Дарья Эйсфельд была назначена сопредседателем пермского регионального штаба ОНФ, в связи с чем её полномочия лидера пермских эсеров были прекращены досрочно. Вместо Дарьи Эйсфельд временным руководителем стал Александр Пономаренко.

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