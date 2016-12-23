Новым лидером пермских эсеров стала Вероника Куликова
Сегодня на конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» состоялось избрание нового лидера.
Сегодня на конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» состоялось избрание нового лидера.
Напомним, на пост председателя совета регионального отделения в Пермском крае президиумом центрального совета партии «Справедливая Россия» была рекомендована Вероника Куликова, которая сейчас является руководителем аппарата регионального отделения партии в Пермском крае.
Сегодня кандидатура Куликовой была поддержана региональным отделением партии единогласно.
Также делегаты выбрали новый совет партии, который теперь состоит из 19 человек вместо 21. Кроме того, он обновился: сменились 12 человек. На конференции не присутствовала
Отметим, в конце октября Дарья Эйсфельд была назначена сопредседателем пермского регионального штаба ОНФ, в связи с чем её полномочия лидера пермских эсеров были прекращены досрочно. Вместо Дарьи Эйсфельд временным руководителем стал Александр Пономаренко.