Путин о ситуации с ТФБ: «ЦБ и руководство РТ ищут способы поддержки, в том числе юридических лиц»
Президент России прокомментировал ситуацию в финансовом секторе республики во время своей
Президент России прокомментировал ситуацию в финансовом секторе республики во время своей
(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Руководство Татарстана гармонично работает совместно с Центробанком России по вопросу разрешения ситуации на финансовом рынке Татарстана, рассказал Владимир Путин в ходе
«Центральный банк активно работает с руководством Татарстана, они совместно ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц», — ответил Президент России на вопрос о мерах поддержки предпринимателей.
В целом действия Банка России Владимир Путин полностью поддержал. Президент отметил, что ЦБ РФ проводит верную политику по очищению и оздоровление финансового рынка. «Ту линию, которую проводит Центральный Банк на оздоровление финансовой системы, поддерживают практически все. На экспертном уровне в России и на международном уровне. Нет никого, кто считал бы, что Центральный Банк РФ, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет», — подчеркнул Президент.
Глава государства отметил, что банки должны соответствовать критериям финансового учреждения.
«Эта работа, направленная на защиту интересов вкладчиков, прежде всего. Если на нашем финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые финансовыми учреждениями не являются, а являются прачечными по отмывке