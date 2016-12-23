Путин о ситуации с ТФБ: «ЦБ и руководство РТ ищут способы поддержки, в том числе юридических лиц»

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Руководство Татарстана гармонично работает совместно с Центробанком России по вопросу разрешения ситуации на финансовом рынке Татарстана, рассказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции, при этом Президент не обошел стороной вопрос о судьбе вкладов юридических лиц, которые не попадают под страхование АСВ.

«Центральный банк активно работает с руководством Татарстана, они совместно ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц», — ответил Президент России на вопрос о мерах поддержки предпринимателей.

В целом действия Банка России Владимир Путин полностью поддержал. Президент отметил, что ЦБ РФ проводит верную политику по очищению и оздоровление финансового рынка. «Ту линию, которую проводит Центральный Банк на оздоровление финансовой системы, поддерживают практически все. На экспертном уровне в России и на международном уровне. Нет никого, кто считал бы, что Центральный Банк РФ, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет», — подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что банки должны соответствовать критериям финансового учреждения.