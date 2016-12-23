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13:23 (мск), источник: РИА Новости

Путин: доходы жителей Крыма должны быть не ниже, чем в среднем по стране

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил о необходимости принять меры, чтобы доходы жителей Крыма были не ниже, чем средняя заработная плата по стране.

Источник: РИА Новости

«Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем в РФ. В РФ у нас где-то 35 тысяч (рублей) в среднем, в Крыму — 24 с небольшим, 24 там с половиной. В Севастополе чуть побольше — 25 с небольшим, но я уверен, и это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, в федеральных органах власти регионального, так сказать, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране. Я нисколько не сомневаюсь, что пройдет небольшое количество времени, и это выровняется», — сказал Путин.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

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