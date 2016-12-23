Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Шотландские ученые объяснили существование секса
В одном из крупнейших банков РФ обнаружена "дыра" в 37 млрд руб
Анна Банщикова ждет третьего ребенка
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Мини-платье и модное колье: Пугачева показала потрясающий образ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13:10 (мск), источник: РБК

Путин назвал «нецелесообразными» досрочные президентские выборы

Проведение досрочных президентских выборов в России — это «нецелесообразное» предложение. Об этом заявил на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Вопрос об этом ему задал журналист The Wall Street Journal. «В какой стране?» — уточнил Путин. Журналист уточнил, что речь идет про Россию.

При этом, по словам президента России, проведение досрочных выборов «возможно».

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила 7 декабря, что президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. Она подчеркнула, что досрочно выборы проводиться не будут, так как «это уже невозможно технически по разным причинам».

Сам Путин говорил, что еще неизвестно, примет ли он участие в президентских выборах в России. Об этом он говорил в сентябре в интервью агентству Bloomberg. Российский лидер сказал, что его решение о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах будет зависеть от реализации планов и задач, «которые мы перед собой ставили». Путин добавил, что будущий президент России «должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым».


Онлайн-трансляция
ТАССMeduzaКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
8
А Б
Конечно, проведение выборов в заранее намеченный срок позволит лучше подготовиться условия для сохранения самого себя у власти как можно более продолжительное время.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
гриша гордиенко
Нецелесообразным, но возможно...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Jo Men
Когда будут конференции на которых Путин вообще не будет на вопросы отвечать, только анекдоты рассказывать и словечки смешные говорить ???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сбербанк снова не сдержит обещание, данное клиентам-физлицам
Путин поддержал введение ЕС безвизового режима для Украины
Угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний
МОК перепроверит пробы российских спортсменов с трех Олимпиад
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских лыжников отстранены от соревнований
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь