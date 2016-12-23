Путин назвал «нецелесообразными» досрочные президентские выборы

Вопрос об этом ему задал журналист The Wall Street Journal. «В какой стране?» — уточнил Путин. Журналист уточнил, что речь идет про Россию.

При этом, по словам президента России, проведение досрочных выборов «возможно».

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила 7 декабря, что президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. Она подчеркнула, что досрочно выборы проводиться не будут, так как «это уже невозможно технически по разным причинам».

Сам Путин говорил, что еще неизвестно, примет ли он участие в президентских выборах в России. Об этом он говорил в сентябре в интервью агентству Bloomberg. Российский лидер сказал, что его решение о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах будет зависеть от реализации планов и задач, «которые мы перед собой ставили». Путин добавил, что будущий президент России «должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым».