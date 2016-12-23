Аксенов рассказал о попытках терактов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове за год зарегистрировано 13 преступлений террористической направленности, самыми резонансными из которых стали задержания украинских диверсионных групп.

Аксенов подчеркнул, что в результате совместной работы МВД, ФСБ, прокуратуры, всех силовых структур и органов власти всех уровней на территории республики не было допущено террористических актов.

«Однако в текущем году в Крыму зарегистрировано 13 преступлений террористической направленности, самыми резонансными из которых стали задержания украинских диверсионных групп», — приводит слова Аксенов его пресс-служба.

Глава Крыма, подводя итоги работы антитеррористической комиссии РК за 2016 год, подчеркнул, что оперативная обстановка в республике характеризуется ростом угрозы экспорта терроризма извне. «Это связано, прежде всего, с агрессивной внешней политикой Украины и отказом ряда стран признать факт воссоединения Крыма с Россией», — пояснил Аксенов.

Глава республики отметил, что на полуострове продолжается внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Кроме того, реализуются мероприятия по повышению антитеррористической безопасности: мест массового пребывания людей, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и транспортных средств — по порядку установления уровней террористической опасности.