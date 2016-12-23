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13:27 (мск), источник: ТАСС

Путин: Керченский мост будет полезен при нормализации отношений с Киевом

Президент РФ отметил, что это будет «полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее».

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Керченский мост послужит развитию не только туризма, но и экономики Крыма, а также будет особенно полезен после нормализации отношений с Украиной. Уверенность в этом высказал президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил, что этот инфраструктурный проект востребован. «Кстати говоря, он будет отражаться и на экономике, без всяких сомнений, а не только на туристических потоках», — сказал Путин. «Я надеюсь и уверен, что рано или поздно произойдет у нас и нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее», — добавил президент РФ.

Отвечая на вопрос крымского журналиста о том, как лучше называть этот мост, Путин отметил, что за ним уже закрепилось название «Керченский». «Это же не я придумал. Я придумал его строить, но вы придумали как его назвать», — с улыбкой сказал глава государства. Он напомнил, что проекты создания транспортного перехода через Керченский пролив «были еще в царские времена, потом в советское время, потом (немецкие) оккупанты его фактически построили, но построили не должным образом — его ледоходом снесло».

Развитие судостроения, АПК и туризма в Крыму

Президент РФ считает, что в Крыму есть перспективы для развития судостроения, туризма, сельского хозяйства и ряда других отраслей.

Отвечая на вопрос журналиста из Крыма на большой пресс- конференции, глава государства перечислил отрасли, которые, по его мнению, могут быть перспективными для полуострова. «Это, разумеется, судоремонт, судостроение, отдельные направления химической промышленности (они уже есть и в принципе работают неплохо, их нужно только поддержать); разумеется, сельское хозяйство», — сказал Путин, отметив, что на поддержку АПК в Крыму в этом году направлено 3 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в 2015 г. и в 10 раз выше показателей 2014 г. «Нужно только эти деньги осваивать эффективно и добиться максимальной отдачи», — подчеркнул президент.

Также среди перспективных сфер для Крыма Путин назвал туризм. «Я просто нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста и объем туристических поездок резко возрастет», — подчеркнул глава государства.

Президент также выразил надежду на развитие на полуострове высокотехнологичных отраслей, «чтобы они не нарушали окружающую среду, не наносили ей какого-то ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места».

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