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13:58 (мск), источник: 112.ua

Полторак примет решение по итогам работы комиссии на Светлодарской дуге

По его словам, на сегодня комиссия Минобороны изучает порядок и организацию медицинского обеспечения при ведении боевых действий.

Источник: 112.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак примет решение по итогам работы комиссии Минобороны по изучению порядка и организации медицинского обеспечения при ведении боевых действий на Светлодарской дуге. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству, передает «УНН».

«На сегодня личный состав, который выполняет боевые задачи в зоне проведения АТО, исходя из наших возможностей, обеспечен средствами эвакуации. В этом году мы заключили контракт на 60 автомобилей и также планировали 40 в следующем», — заявил Полторак.

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По его словам, на сегодня комиссия Минобороны изучает порядок и организацию медицинского обеспечения при ведении боевых действий на Светлодарской дуге.

«По итогам я приму решение», — заявил Полторак.

По его словам, если будет соответствующее финансирование, Минобороны готово увеличить количество эвакуационного транспорта.

Напомним, 18 декабря в результате боя на Светлодарской дуге погибли 5 украинских военнослужащих. Через несколько дней сообщалось о попытке прорвать оборону ВСУ на указанном направлении. Вчера глава СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская сторона перешла в наступление и заняла новые позиции на Светлодарськой дуге.

21 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерения прекратить огонь с 00:00 24 декабря. Об этом 21 декабря сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.

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