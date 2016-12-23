Артемов объяснил отсутствие Назарова на выборах лидера «Единой России»

Сегодня, 23 декабря, на отчетно-выборной конференции теперь уже бывший лидер омского отделения «Единой России», заместителя спикера Заксобрания Александр Артемов объяснил отсутствие губернатора Виктора Назарова. Партийцы выбрали нового секретаря политсовета, им стал Олег Тетянников, бывший замглавы Омского района.

Александр Артемов, вице-спикер Заксобрания Омской области:

— Виктор Иванович сейчас на совещании в облправительстве. Вообще сегодня наложились все мероприятия: наша отчетно-выборная конференция, пресс-конференция президента Владимира Путина.

Отметим, что депутат Госдумы Виктор Шрейдер также не прилетел на выборы нового руководителя партии.