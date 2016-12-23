Артемов объяснил отсутствие Назарова на выборах лидера «Единой России»
Теперь уже бывший секретарь политсовета партии заявил, что губернатор Омской области был занят на совещании в облправительстве.
Теперь уже бывший секретарь политсовета партии заявил, что губернатор Омской области был занят на совещании в облправительстве.
Сегодня, 23 декабря, на
Александр Артемов,
— Виктор Иванович сейчас на совещании в облправительстве. Вообще сегодня наложились все мероприятия: наша
Отметим, что депутат Госдумы Виктор Шрейдер также не прилетел на выборы нового руководителя партии.
Добавим, что губернатор Виктор Назаров часто появляется на