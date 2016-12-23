Путин заявил о поддержке введения ЕС безвизового режима для граждан Украины

Что касается безвизового режима для граждан Украины со стороны Европы: я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе — вообще анахронизм времен "холодной войны" и нужно от него избавляться как можно быстрее

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.