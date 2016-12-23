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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил о поддержке введения ЕС безвизового режима для граждан Украины

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает введение Европой безвизового режима для граждан Украины.

Источник: РИА Новости
Что касается безвизового режима для граждан Украины со стороны Европы: я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе — вообще анахронизм времен "холодной войны" и нужно от него избавляться как можно быстрее
Владимир Путин

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС. Ранее источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что Евросоюз может предоставить безвизовый режим для граждан Украины в начале весны 2017 года.

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ТАССMeduzaКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
4
Дмитрий Донской
Ты - ''де факто''? ты - баклан корявый! Вообще то, это - его ответ на эту тему! Какое твоё дело до ''не его дела'', по вопросу, которые "деловитые" задали не по делу?!
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Jo Men
А про Вятский квас что нибудь будет?
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Jo Men
Пока все смотрят Путина, неизвестные похитили самолет авиакомпании Afriqiyah Airways со 118 людьми на борту и угрожают его взорвать ... 3начит, что не все смотрят Путина...
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