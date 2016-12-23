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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Собянин уволил главу района Коптево

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района Коптево за подтасовку ответов на портале «Наш город» и плохую работу.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района Коптево за подтасовку ответов на портале «Наш город» и плохую работу.

«Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале Наш город. Таланты фотографа будет применять в другом месте», — написал он в своем Twitter.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в свою очередь призывал чиновников не использовать для отчета перед жителями материалы, изготовленные с помощью фотошопа. Тогда ряд СМИ сообщил, что, по оценкам жителей Приморского района города, фотографии из отчета райадминистрации о ремонте пешеходной дороги, опубликованные на городском портале «Наш Санкт-Петербург», смонтированы с помощью «фотошопа».

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