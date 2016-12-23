Игорь Додон: Благодарю граждан Молдовы за оказанное мне высокое доверие

«Я знаю, какие надежды питают граждане нашей страны и чего они ждут от своего Президента. Я был рядом с людьми, которые годами боролись за возвращение права самим избирать руководителя своей страны. Народ требовал вернуть ему право прямого выбора главы государства по понятным причинам президент должен представлять их интересы, нести ответственность перед своим народом, быть политически независимым и заботиться об обездоленных», — отметил Додон.

По словам главы государства, мандат, полученный прямым голосованием граждан, предоставляет президенту страны высшую легитимность, а любое посягательство на полномочия института президентства будет означать не что иное, как неприемлемое пренебрежение голосом народа.

«От всего сердца хочу поблагодарить граждан Молдовы, которые поддержали меня на этих выборах, за оказанное мне высокое доверие. Знаю, что ваш голос был отдан, прежде всего, за надежду и веру в то, что вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему. Уверяю вас, дорогие соотечественники, что я буду верен принятым перед вами обязательствам. Я сделаю все для того, чтобы вернуть народу Молдовы веру в завтрашний день!

Искренне благодарен моей семье, которая была и будет моей самой большой опорой!, — подчеркнул Игорь Додон.