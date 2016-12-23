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14:10 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде Ивана Карнилина проверили на детекторе лжи

В Нижнем Новгороде главу города Ивана Карнилина 23 декабря проверили на детекторе лжи в программе «Центральное телевидение» на НТВ. Об этом сообщила в соцсети его пресс-секретарь Елена Волисова.

«Ну что… проверили Ивана Николаевича на полиграфе! С детектором лжи приехала группа НТВ», — написала Волисова в своем профиле.

Причиной проверки стали обнаруженные у бывшей жены мэра квартиры в Майами. Ее результаты пока неизвестны.

Напомним, что 23 декабря Иван Карнилин подробно рассказал СМИ историю покупки этой зарубежной недвижимости.

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