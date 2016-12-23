Владимир Путин назвал перспективные отрасли в Крыму
Запуск в эксплуатацию Керченского моста, по мнению президента РФ, положительно скажется на динамике развития республики.
Запуск в эксплуатацию Керченского моста, по мнению президента РФ, положительно скажется на динамике развития республики.
Путин в ходе ежегодной
Отвечая на вопрос журналистов о том, какие отрасли можно назвать перспективными для Крыма, президент России назвал судоремонтную отрасль, судостроение, отдельные направления химической промышленности, аграрный комплекс и, конечно, туризм.
Говоря о развитии туризма в Крыму, Путин подчеркнул: «Я нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста объём туристических поездок резко возрастёт».
Также Путин выразил желание, чтобы в республике развивались высокотехнологичные сферы, не наносящие существенного урона окружающей среде, но создающие хорошо оплачиваемые рабочие места.
Сегодня, 23 декабря, в ходе большой ежегодной