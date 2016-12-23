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14:52 (мск), источник: АиФ Крым

Владимир Путин назвал перспективные отрасли в Крыму

Запуск в эксплуатацию Керченского моста, по мнению президента РФ, положительно скажется на динамике развития республики.

Источник: AP 2016

Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал перспективные направления развития крымского региона.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие отрасли можно назвать перспективными для Крыма, президент России назвал судоремонтную отрасль, судостроение, отдельные направления химической промышленности, аграрный комплекс и, конечно, туризм.

Говоря о развитии туризма в Крыму, Путин подчеркнул: «Я нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста объём туристических поездок резко возрастёт».

Также Путин выразил желание, чтобы в республике развивались высокотехнологичные сферы, не наносящие существенного урона окружающей среде, но создающие хорошо оплачиваемые рабочие места.

Сегодня, 23 декабря, в ходе большой ежегодной пресс-конференции, которая проходит в Центре международной торговли, президент России Владимир Владимирович Путин отвечает на вопросы внутрироссийской и межнациональной проблематики.

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