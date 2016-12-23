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15:05 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон вступил в должность президента РМ

Несколько минут назад избранный глава молдавского государства Игорь Додон официально вступил в должность президента Республики Молдова, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Я знаю, какие надежды питают граждане нашей страны и чего они ждут от своего Президента. Я был рядом с людьми, которые годами боролись за возвращение права самим избирать руководителя своей страны. Народ требовал вернуть ему право прямого выбора главы государства по понятным причинам президент должен представлять их интересы, нести ответственность перед своим народом, быть политически независимым и заботиться об обездоленных, — подчеркнул Додон.

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