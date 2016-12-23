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14:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Владимир Путин вспомнил об участии башкир в Отечественной войне 1812 года

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. В ходе большой пресс-конференции 23 декабря Президент России ответил на вопрос журналиста из Уфы. В частности, Глава государства затронул тему патриотических настроений в обществе.

«Нам хорошо известны настроения в Башкирии. В Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней, вооружила всё мужское население с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы должны гордиться», — сказал Владимир Путин.

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