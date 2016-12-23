Владимир Путин вспомнил об участии башкир в Отечественной войне 1812 года

«Нам хорошо известны настроения в Башкирии. В Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней, вооружила всё мужское население с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы должны гордиться», — сказал Владимир Путин.