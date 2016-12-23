Владимир Путин не исключил строительство АЭС в Калининграде

По его словам, вхождение Прибалтики в европейское энергокольцо создает проблемы для энергоснабжения области, поэтому будут приниматься необходимые меры.

«Мы решим проблему устойчивого энергоснабжения Калининграда. Не исключено использование новых ядерных электростанций. Это касается создания задела для дальнейшего экономического роста. Самое главное, что мы должны обеспечить — это использование возможностей Калининграда, максимально близко выдвинутого к европейским партнерам, а также невыпадение региона из экономического пространства страны. Калининград должен развиваться на естественной базе», — заявил Путин.

Заодно глава государства отметил, что в ближайшие дни начнется подача российского газа в Крым.